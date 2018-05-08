СМИ: причиной аварии с беспилотным авто Uber в марте стали настройки ПО

ТАСС , 8 мая. Авария с участием беспилотного автомобиля компании Uber в марте этого года, в результате которой погибла жительница Аризоны, произошла из-за особых настроек программного обеспечения (ПО). Об этом в понедельник сообщил портал Information со ссылкой на источники.

По его данным, датчики, установленные на автомобиле, распознали пешехода на дороге, однако не подали машине сигнала остановиться. Это произошло из-за настроек ПО, которые позволяют автомобилю распознавать и игнорировать на дороге небольшие предметы вроде пластиковых пакетов, которые не являются помехой для его следования, отмечают источники портала. Во время аварии настройки ПО были выставлены таким образом, что автомобиль не распознал человека на дороге как непреодолимое препятствие.

18 марта беспилотный автомобиль марки Volvo , двигавшийся в автономном режиме, в Темпе (штат Аризона) сбил женщину, пересекавшую пешком дорогу в неположенном месте. Машина была оборудована двумя камерами наблюдения, одна из которых была направлена на дорогу, а другая — на водительское кресло. Полиция проверила видеозаписи с этих камер и выяснила, что женщина возникла перед транспортным средством неожиданно, и избежать этого инцидента якобы было невозможно. Женщина от полученных травм позднее скончалась в больнице.

Губернатор Аризоны Даг Дьюси временно запретил Uber проводить испытания беспилотных автомобилей на территории этого штата после инцидента.