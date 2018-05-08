В Иркутске повар и диджей протаранили торговый центр

Во вторник ночью в центре Иркутска легковой автомобиль врезался в здание торгового центра «Рублев», передает "Интерфакс"

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем Toyota Celica и врезался в фасад торгового центра.

По данным полиции, пассажиром Toyota был 27-летний известный иркутский диджей. После случившегося водитель, работающий поваром, и его пассажир-диджей попытались бежать, но были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время водитель и пассажир находятся в спецприемнике. Водителю автомобиля, помимо штрафов, предстоит возместить причиненный ущерб собственнику торгового центра.