Перевернувшаяся Niva Chevrolet рассыпала яблоки

ДТП произошло на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в районе бердского поселка Геологов около 23 часов 7 мая, сообщает «АвтоБердск». Водитель — пожилой мужчина — отделался ссадиной на лбу и отправился собирать рассыпавшиеся яблоки.

А вот его спутница пострадала более серьезно — пожилая женщина травмировала руку. «У нее рука очень опухшая была, пассажирка была в шоке», — рассказал очевидец, вызвавший скорую помощь.

Момент аварии увидели работники АЗС, находившейся неподалеку. Они поставили «перевертыша» на колеса и помогли людям выбраться из покореженного автомобиля.