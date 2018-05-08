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Перевернувшаяся Niva Chevrolet рассыпала яблоки
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Перевернувшаяся Niva Chevrolet рассыпала яблоки 

Все новости Новосибирской области 52 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
ДТП произошло на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в районе бердского поселка Геологов около 23 часов 7 мая, сообщает «АвтоБердск». Водитель — пожилой мужчина — отделался ссадиной на лбу и отправился собирать рассыпавшиеся яблоки.
А вот его спутница пострадала более серьезно — пожилая женщина травмировала руку. «У нее рука очень опухшая была, пассажирка была в шоке», — рассказал очевидец, вызвавший скорую помощь.
Момент аварии увидели работники АЗС, находившейся неподалеку. Они поставили «перевертыша» на колеса и помогли людям выбраться из покореженного автомобиля.
Ранее в Бердске перевернулась самоходная буровая установка. Пока пассажирке было плохо в автобусе, в забитую людьми машину врезался грузовичок Nissan.
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