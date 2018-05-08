В Пензе назвали график работы МРЭО ГИБДД 9 мая

Пензенская Госавтоинспекция проинформировала жителей региона о том, что 9 мая регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать в режиме сокращенного дня. Информация об изменении графика работы МРЭО ГИБДД в день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне появилась на официальном сайте ведомства.

«Госавтоинспекция информирует граждан, что регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Пензенской области будут работать 9 мая 2018 года с 9:00 до 14:00», — предупредили пензенцев в отделе пропаганды регионального Управления ГИБДД.