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Грузовик снёс стоящую цистерну в Петербурге
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Грузовик снёс стоящую цистерну в Петербурге 

Ivyborg.ru 15 минут назад
На 131 км. КАД после развязки с ЗСД грузовой автомобиль снёс цистерну дорожных служб.
По словам очевидцев виновника аварии, увезли на скорой помощи в реанимацию.
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