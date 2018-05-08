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Грузовик снёс стоящую цистерну в Петербурге
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Грузовик снёс стоящую цистерну в Петербурге
Ivyborg.ru
15 минут назад
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На 131 км. КАД после развязки с ЗСД грузовой автомобиль снёс цистерну дорожных служб.
По словам очевидцев виновника аварии, увезли на скорой помощи в реанимацию.
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