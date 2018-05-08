Всё больше водителей стали предпочитать праворуки автомобили.

Было зафиксировано более трёх с половиной миллионов автомобилей с правым рулём.

Больший процент таких автомобиль приходится на жителей Сибири, также и на Дальний Восток. Первую строчку автомобилейс правым рулём, которые пользуются наибольшей популярностью среди водителей является модель Тойота Королла ( Toyota Corolla ). Автомобиль приобрели более 300 000 водителей. Третье место занимает автомобиль Тойота Марк (Toyota Mark). На других строчках расположились автомобили: Тойота Карина, Калдина, Камри, Витс, их выбрали около 99 тысяч автомобилистов. На восьмом место Хонда фит, её приобрели около 69 тысяч человек.

Данный перечень распространяется на автомобили с правым рулём.