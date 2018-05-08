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Всё больше водителей стали предпочитать праворуки автомобили.
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Всё больше водителей стали предпочитать праворуки автомобили. 

Car.ru 11 минут назад
Фото: Car.ru
Было зафиксировано более трёх с половиной миллионов автомобилей с правым рулём.
Больший процент таких автомобиль приходится на жителей Сибири, также и на Дальний Восток. Первую строчку автомобилейс правым рулём, которые пользуются наибольшей популярностью среди водителей является модель Тойота Королла (Toyota Corolla). Автомобиль приобрели более 300 000 водителей. Третье место занимает автомобиль Тойота Марк (Toyota Mark). На других строчках расположились автомобили: Тойота Карина, Калдина, Камри, Витс, их выбрали около 99 тысяч автомобилистов. На восьмом место Хонда фит, её приобрели около 69 тысяч человек.
Данный перечень распространяется на автомобили с правым рулём.
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