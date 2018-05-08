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Пензенские автомобилисты теряют время в пробке на улице Терновского
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Пензенские автомобилисты теряют время в пробке на улице Терновского 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.
На въезде в город затор образовался на пересечении улицы Измайлова и улицы Антонова — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7 км/ч. Также испытывают трудности автомобилисты на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост.
Затруднено движение в районе Центрального рынка — не удастся быстро проехать в районе перекрестка между улицей Суворова и улицей Урицкого.
Стоят в пробке автомобилисты на улице Терновского в направлении центра города. затор начинается от пересечения с Ростовской улицей. Также не удастся быстро проехать по прилегающим улицам — Петровской и Сухумской, где скорость движения составляет 5-7 км/ч.
Небольшая пробка скопилась на Ново-Терновской улице в районе пересечения с улицей Терновского. Затор образовался на улице 40 лет Октября в сторону центра города. Пробка начинается от пересечения с Львовской улицей, а средняя скорость движения не превышает 10 км/ч.
Немного затруднено движение на улице Гагарина в сторону выезда из города — пробка начинается от пересечения с улицей Крупской.
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