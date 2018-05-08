Пензенские автомобилисты теряют время в пробке на улице Терновского

По данным сервиса Яндекс. Карты, в утренние часы на дорогах Пензы затруднено дорожное движение.

На въезде в город затор образовался на пересечении улицы Измайлова и улицы Антонова — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 7 км/ч. Также испытывают трудности автомобилисты на Транспортной улице при выезде на Бакунинский мост.

Затруднено движение в районе Центрального рынка — не удастся быстро проехать в районе перекрестка между улицей Суворова и улицей Урицкого.

Стоят в пробке автомобилисты на улице Терновского в направлении центра города. затор начинается от пересечения с Ростовской улицей. Также не удастся быстро проехать по прилегающим улицам — Петровской и Сухумской, где скорость движения составляет 5-7 км/ч.

Небольшая пробка скопилась на Ново-Терновской улице в районе пересечения с улицей Терновского. Затор образовался на улице 40 лет Октября в сторону центра города. Пробка начинается от пересечения с Львовской улицей, а средняя скорость движения не превышает 10 км/ч.

Немного затруднено движение на улице Гагарина в сторону выезда из города — пробка начинается от пересечения с улицей Крупской.