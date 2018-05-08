Ещё
Стало известно название лимузина Владимира Путина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно название лимузина Владимира Путина 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 8 мая — Новая Кубань. Новый служебный автомобиль Президента России Владимира Путина из проекта «Кортеж» носит название «Сенат-лимузин».
Также известны характеристики машины: длина корпуса составляет 6 метров 62 сантиметра при ширине 2 метра и высоте 1,695 метра, дорожный просвет равен 200 миллиметрам. Об этом рассказал автор фильма о новом президентском кортеже Дмитрий Щугорев.
Кроме того, Щугорев добавил, что данный автомобиль является представителем целого семейства. Все названия автомобилей этой серии созвучны с названиями кремлевских башен. Помимо «Сенат-лимузина» существует еще и седан, который просто называется «Сенат».
Новая Кубань: последние новости
Под Новокубанском столкнулись грузовик и фура Первая в Краснодаре «вафельная» разметка появилась на пересечении улиц Северной и Коммунаров По факту гибели трех человек на кубанских железных дорогах проводятся проверки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
В Россию массово завозят «бэушные» электромобили1
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»74
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение