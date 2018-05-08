Стало известно название лимузина Владимира Путина

Краснодар. 8 мая — Новая Кубань. Новый служебный автомобиль Президента России Владимира Путина из проекта «Кортеж» носит название «Сенат-лимузин».

Также известны характеристики машины: длина корпуса составляет 6 метров 62 сантиметра при ширине 2 метра и высоте 1,695 метра, дорожный просвет равен 200 миллиметрам. Об этом рассказал автор фильма о новом президентском кортеже Дмитрий Щугорев.

Кроме того, Щугорев добавил, что данный автомобиль является представителем целого семейства. Все названия автомобилей этой серии созвучны с названиями кремлевских башен. Помимо «Сенат-лимузина» существует еще и седан, который просто называется «Сенат».