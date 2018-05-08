Почему Россия с развитым ВПК не может производить автомобили?

По китайским дорогам ездят различные автомобили со всего мира: немецкий « Фольксваген », американский «Форд» , японская « Тойота », корейский « Хёндэ » и русский…? Странно, похоже, что мы никогда и не видели российские автомобили не только на китайских дорогах, но даже и в интернете.

Российский военно-промышленный комплекс огромен, его вооружение известно во всем мире. Танки, военные самолеты, пушки, спутники — все на самом высоком уровне. Так почему нет известной российской автомобильной марки?

Однако, на самом деле, в 70-е и 80-е годы прошлого века автомобильная промышленность в СССР переживала свой золотой век. В конце 70-х годов СССР начал экспортировать большое количество автомобилей в Западную Европу. Более того, основными рынками сбыта были Франция и Западная Германия. В 1987 году во Францию было экспортировано 27 тысяч автомобильной марки « Лада ». В Западной Германии цена за автомобиль «Лада 98» составляла 43 тысячи марок, что было дороже, чем всем известный Фольксваген Поло, цена которого составляла 41 тысячу 250 марок.

Главная причина, почему автомобильная промышленность в России докатилась до такого уровня, на котором она находится сейчас, заключалась в распаде Советского Союза. Автомобильная промышленность находилась в состоянии шока, как и вся страна. Был полный беспорядок с правами собственности, долями и акциями. Вся производственная цепочка и структура переживали крупные перемены, был сплошной хаос. Более того, гиперинфляция привела к сокращению рынка. У простого народа сильно снизилась покупательная способность.

Это своего рода замкнутый круг. После распада Советского Союза, когда требовались большие капиталовложения на модернизацию автомобильной промышленности, денег на это просто не было. А после того, как вся неразбериха была улажена, российский автопром уже основательно отстал и не был конкурентоспособным.

Geely. Кроме этого, российская промышленная продукция всегда отличалась своей примитивностью. АвтоВАЗ — крупнейший автомобильный завод России, однако сейчас на нем уже практически не производят гражданские автомобили. Рено выкупила у АвтоВАЗа 25% пакет акций. В основном сейчас в России производятся автомобили под марками заказчиков. В России даже хорошо продаются китайские автомобили такие как Great Wall, Chery

Есть еще одна причина, почему российский автопром находится в таком состоянии — это отсутствие таможенных пошлин на импортные автомобили. Если не будет таможенных пошлин, то автомобильная промышленность в России совсем перейдет в состояние застоя. Более того, нефть в России довольно дешевая, обслуживание автомобиля недорогое.

Япония, Южная Корея и Китай производят автомобили низкого ценового сегмента с хорошим соотношением качества и цены, а Европа производит автомобили верхнего ценового сегмента. Россия не может с ними конкурировать, а поэтому лучше и совсем не производить отечественные автомобили, а полностью перейти на производство автомобилей под марками заказчиков.