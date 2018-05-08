Ещё
Тюменец на Volkswagen Passat, объезжая пробку по встречке, устроил ДТП и врезался в дерево
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменец на Volkswagen Passat, объезжая пробку по встречке, устроил ДТП и врезался в дерево 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Сегодня утром, 8 мая, на улице 30 лет Победы в Тюмени столкнулись две иномарки. Виновник этой аварии — водитель автомобиля Volkswagen Passat — решил объехать пробку и выехал на встречную полосу движения. — Предварительно, девушка на автомобиле Nissan X-TRAIL поворачивала налево во дворы с улицы 30 лет Победы. Volkswagen Passat ехал позади и решил объехать пробку по встречной. От удара Volkswagen отбросило в дерево, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Объезжал пробку и угодил в дерево
В результате произошедшего столкновения пострадал водитель Volkswagen Passat. Молодой человек 1992 года рождения получил травму челюсти. Обстоятельства ДТП выясняются.
72.ru: последние новости
Ночью на Щербакова мотоциклист попал в аварию ДТП в районе дач на Московском тракте: Daewoo Nexia улетела в кювет и сгорела В Тюмени велосипедист сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
В Россию массово завозят «бэушные» электромобили1
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»74
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение