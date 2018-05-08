Тюменец на Volkswagen Passat, объезжая пробку по встречке, устроил ДТП и врезался в дерево

Сегодня утром, 8 мая, на улице 30 лет Победы в Тюмени столкнулись две иномарки. Виновник этой аварии — водитель автомобиля Volkswagen Passat — решил объехать пробку и выехал на встречную полосу движения. — Предварительно, девушка на автомобиле Nissan X-TRAIL поворачивала налево во дворы с улицы 30 лет Победы. Volkswagen Passat ехал позади и решил объехать пробку по встречной. От удара Volkswagen отбросило в дерево, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области. Объезжал пробку и угодил в дерево В результате произошедшего столкновения пострадал водитель Volkswagen Passat. Молодой человек 1992 года рождения получил травму челюсти. Обстоятельства ДТП выясняются.