Под Нижневартовском «Газель» столкнулась с «Toyota» 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 мая в 06:55 в Нижневартовском районе на 102 км автодороги «Сургут — Нижневартовск».
28 летний водитель на автомобиле «ГАЗель» не справился с управлением, допустил занос. Машину выбросило на встречную полосу. По встречке ехала иномарка «Toyota Camry». Произошло столкновение, от которого обе машины слетели в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Toyota» получил травмы.
Как отмечает пресс-служба ГИБДД по ХМАО, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.