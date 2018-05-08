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Под Нижневартовском «Газель» столкнулась с «Toyota»
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Под Нижневартовском «Газель» столкнулась с «Toyota» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 мая в 06:55 в Нижневартовском районе на 102 км автодороги «Сургут — Нижневартовск».
28 летний водитель на автомобиле «ГАЗель» не справился с управлением, допустил занос. Машину выбросило на встречную полосу. По встречке ехала иномарка «Toyota Camry». Произошло столкновение, от которого обе машины слетели в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Toyota» получил травмы.
Как отмечает пресс-служба ГИБДД по ХМАО, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.
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