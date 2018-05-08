9 мая в Костроме приостановят движение транспорта

9 мая костромичи будут праздновать 73 годовщину победы в Великой Отечественной войне. В городе пройдут торжественные мероприятия, из-за чего движение транспорта будет ограничено или приостановлено полностью на некоторое время, сообщает городская администрация.

На время прохождения участников акции «Бессмертный полк» с 09:00 до 12:00 будет перекрыто движение по проспекту Мира с первого квартала до перекрестка с улицей Юрия Смирнова.

С 09:00 до 22:30 будут перекрыты первые кварталы улиц Ленина, Симановского, Шагова, Свердлова и проспекта Мира.

С 09:00 до 12:00 движение троллейбусов маршрутов № 2, 7, автобусов маршрутов № 15, 23, 24, 49, 83 будет полностью приостановлено. Автобусы №99 будут следовать в объезд по улице Ленина — улице Космонавтов — улице Костромской, далее — по своему маршруту;

Автобусы маршрутов № 8, 81 поедут по улицам Ленина –Космонавтов — проспекту Мира — Юрия Смирнова в объезд с конечным остановочным пунктом «Стометровка».

Автобусы маршрутов № 13, 51 будут следовать по улицам Калиновской –Галичской — Юрия Смирнова — проспекту Мира, далее — по своему маршруту.

Автобусы № 102 «Кострома — поселок Никольское» будут ездить по следующим улицам: Галичская — Маршала Новикова — Шагова — Свердлова — Шагова — Маршала Новикова — Галичская — далее по своему маршруту.

Движение автобусов Сущевского направления будет осуществляться по улицам Юрия Смирнова –Костромской — Космонавтов –Ленина, далее — по своим маршрутам.

С 09:00 до 22:20 движение автобусов маршрутов № 6, 7, 42, 93 будет ограничено до Шаговского пруда.

С 12:30 минут до 22:30 движение автобусов № 102 «Кострома — поселок Никольское» будет осуществляться по следующим улицам: Маршала Новикова — переулок Сенной — Сенная — проспект Мира. Посадка и высадка пассажиров на остановке «площадь Мира».

9 мая работа пассажирского транспорта продлена до 23:00.