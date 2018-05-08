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На пересечении ул. Луначарского и Московского шоссе заработали «умные» светофоры
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На пересечении ул. Луначарского и Московского шоссе заработали «умные» светофоры 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«Режим их работы будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге», — предупреждает ведомство и просит водителей быть особенно внимательными.
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