На пересечении ул. Луначарского и Московского шоссе заработали «умные» светофоры

«Режим их работы будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге», — предупреждает ведомство и просит водителей быть особенно внимательными.