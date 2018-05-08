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На Южном Урале «Мерседес» улетел в кювет и загорелся. Водитель погиб
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На Южном Урале «Мерседес» улетел в кювет и загорелся. Водитель погиб 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 7 мая, около 16 часов на 47 километре автодороги Магнитогорск–Кизильское-Сибай, магнитогорец, 1994 года рождения, управляя автомобилем «Mercedes E200» совершил съезд с дорожного полотна, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.
«В результате ДТП водитель иномарки выпал из автомобиля и получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Автомобиль загорелся», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего, ведется проверка.
Фото ГУ МВД России по Челябинской области.
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