На Южном Урале «Мерседес» улетел в кювет и загорелся. Водитель погиб

Вчера, 7 мая, около 16 часов на 47 километре автодороги Магнитогорск–Кизильское-Сибай, магнитогорец, 1994 года рождения, управляя автомобилем «Mercedes E200» совершил съезд с дорожного полотна, после чего произошло опрокидывание транспортного средства.

«В результате ДТП водитель иномарки выпал из автомобиля и получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Автомобиль загорелся», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего, ведется проверка.