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На кольце Луначарского — Московское шоссе включили «умные» светофоры
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На кольце Луначарского — Московское шоссе включили «умные» светофоры 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Водителей просят проявить внимательность на развязке улицы Луначарского и Московского шоссе в Самаре. Там включили «умные» светофоры.
— Режим их работы будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, — сообщили в департаменте информационной политики Самарской области.
На кольце Луначарского — Московское шоссе обстановка на 08:30 нормальная! 08:25 — посадка в автобус 24 маршрута по направлению пл. Революции («в центр»), 2 минуты на кольце (быстрее обычного), 08:23 — остановка «Караван». #Самара pic.twitter.com/Toky08opWs
— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 8 мая 2018 г.
Оператор АСУДД, в свою очередь, уточняет, что для подстройки режима светофоров потребуется еще несколько дней.
Кольцевую дорогу на пересечении Московского шоссе и Луначарского открыли 9 октября 2017 года. На кольце установили 22 транспортных и 12 пешеходных светофоров.
Развязку сделали в виде эллипса, чтобы снизить нагрузку на объекты метрополитена. Улицу Луначарского открыли для движения. Но подрядчик еще устраняет некоторые недостатки.
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