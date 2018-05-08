На кольце Луначарского — Московское шоссе включили «умные» светофоры

Водителей просят проявить внимательность на развязке улицы Луначарского и Московского шоссе в Самаре. Там включили «умные» светофоры.

— Режим их работы будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, — сообщили в департаменте информационной политики Самарской области.

На кольце Луначарского — Московское шоссе обстановка на 08:30 нормальная! 08:25 — посадка в автобус 24 маршрута по направлению пл. Революции («в центр»), 2 минуты на кольце (быстрее обычного), 08:23 — остановка «Караван». #Самара pic.twitter.com/Toky08opWs

— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 8 мая 2018 г.

Оператор АСУДД, в свою очередь, уточняет, что для подстройки режима светофоров потребуется еще несколько дней.

Кольцевую дорогу на пересечении Московского шоссе и Луначарского открыли 9 октября 2017 года. На кольце установили 22 транспортных и 12 пешеходных светофоров.

Развязку сделали в виде эллипса, чтобы снизить нагрузку на объекты метрополитена. Улицу Луначарского открыли для движения. Но подрядчик еще устраняет некоторые недостатки.