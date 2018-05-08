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Соколов протестировал беспилотный «Камаз» на подходе к мосту в Крым
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Соколов протестировал беспилотный «Камаз» на подходе к мосту в Крым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Минтранса РФ Максим Соколов протестировал в качестве пассажира беспилотный "Камаз" на автомобильном подходе к мосту через Керченский пролив, говорится в сообщении Росавтодора.
"На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск–Керчь (автодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края) состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта", — сказано в релизе.
Как отмечается, старт проезду дали и.о. министра транспорта Максим Соколов, глава Росавтодора Роман Старовойт, начальник главного управления по обеспечению дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.
"В завершение демонстрационного проезда, Максим Соколов в качестве пассажира протестировал один из беспилотных грузовиков российского концерна «Камаз». Вернувшись к финишу, и.о. министра отметил ощущение исключительной точности и надежности алгоритмов управления беспилотного автомобиля, реализованных российскими автомобилестроителями", — сообщает Росавтодор.
Проект «Караван» организован НАМИ, автодорожным университетом МАДИ, МИФИ, интегратором проекта выступает Росавтодор. Проект направлен на создание российской интеллектуальной транспортной системы, которая позволит реализовать потенциал беспилотного и подключенного транспорта.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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