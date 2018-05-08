Соколов протестировал беспилотный «Камаз» на подходе к мосту в Крым

"На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск–Керчь (автодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края) состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта", — сказано в релизе.

"В завершение демонстрационного проезда, Максим Соколов в качестве пассажира протестировал один из беспилотных грузовиков российского концерна «Камаз». Вернувшись к финишу, и.о. министра отметил ощущение исключительной точности и надежности алгоритмов управления беспилотного автомобиля, реализованных российскими автомобилестроителями", — сообщает Росавтодор.

Проект «Караван» организован НАМИ, автодорожным университетом МАДИ, МИФИ , интегратором проекта выступает Росавтодор. Проект направлен на создание российской интеллектуальной транспортной системы, которая позволит реализовать потенциал беспилотного и подключенного транспорта.

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