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В Волгоград прибыл высокопоставленный чиновник от Минтранса РФ
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В Волгоград прибыл высокопоставленный чиновник от Минтранса РФ 

АиФ Волгоград 30 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов приехал в Волгоград с рабочей программой.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», чиновник уже осмотрел аэропортовый комплекс. Напомним, в нем к 9 мая завершилось строительство терминала внутренних линий С-2. «Для Волгограда это не только огромный задел для встречи гостей чемпионата мира по футболу, но и для туристического и экономического развития региона и всего юга России», — поделился впечатлениями от него Максим Соколов.
Кроме того, чиновник оценит в Волгограде благоустройство Привокзальной площади, а также новую железнодорожную ветку.
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