В Волгоград прибыл высокопоставленный чиновник от Минтранса РФ

Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов приехал в Волгоград с рабочей программой.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», чиновник уже осмотрел аэропортовый комплекс. Напомним, в нем к 9 мая завершилось строительство терминала внутренних линий С-2. «Для Волгограда это не только огромный задел для встречи гостей чемпионата мира по футболу, но и для туристического и экономического развития региона и всего юга России», — поделился впечатлениями от него Максим Соколов.

Кроме того, чиновник оценит в Волгограде благоустройство Привокзальной площади, а также новую железнодорожную ветку.