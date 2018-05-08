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Пьяный лихач попытался скрыться от сотрудников ДПС в центре Владивостока
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Пьяный лихач попытался скрыться от сотрудников ДПС в центре Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители Владивостока стали свидетелями настоящей полицейской погони, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники ДПС находились на плановом дежурстве в районе дома № 2 по улице Верхнепортовая, когда решили остановить автомобиль Nissan Sunny для проверки документов. Но на требование инспектора водитель не отреагировал и продолжил движение по направлению улицы Светланская. Полицейские доложили об инциденте в дежурную часть и организовали преследование.
Остановить мужчину удалось только в районе Центрального сквера, где его арестовали и доставили в отдел. Тогда и выяснилось, что у 30-летнего жителя Владивостока не было водительских прав, а управлял автомобилем он вовсе в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения напрушитель отказался, хотя своей вины отрицать не стал.
Составлен административный материал за невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
По данному материалу мировым судьей Ленинского района города Владивостока принято решение о назначении наказания в виде административного ареста на срок 10 суток с содержанием в спецприемнике.
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