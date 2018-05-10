Под Тюменью дерево не выдержало ветра и упало прямо на женщину

Накануне, 9 мая, в Тюменской области поднялся настолько сильный ветер, что его напор не выдерживали ни крыши, ни деревья. В результате непогоды пострадала женщина. Ее придавило деревом.

— Это произошло в шесть часов вечера в районе реки Саранка. На место выезжали одна единица спецтехники и два человека личного состава. Наши сотрудники помогли освободить женщину из-под упавшего дерева, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы МЧС по Тюменской области.

Информацию о пострадавшей подтвердили и в департаменте здравоохранения. По их сведениям, женщине повезло отделаться незначительными травмами и испугом. На данный момент ей оказана необходимая медицинская помощь, ее отправили на амбулаторное лечение.

Стихия бушевала вчера не только в области, но и в Тюмени. Так, например, на улице Газовиков порывом ветра сорвало рекламный щит и крышу.