Ещё
Тюмень выиграла тысячу бесплатных деревьев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюмень выиграла тысячу бесплатных деревьев 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Тюмень выиграла во всероссийском конкурсе по розыгрышу деревьев. Город вошел в тройку победителей в категории «города с населением от 500 тысяч до 1 миллиона жителей». Обойти первый город Сибири смогли Красноярск и Тула. Организаторы конкурса приедут в Тюмень и с помощью горожан высадят тысячу деревьев.
— На этой неделе представители свяжутся с администрациями городов-победителей. Они должны будут определить места для посадки деревьев. В конце мая уже озвучим места и время посадки, чтобы все желающие могли прийти и в память о ветеранах высадить деревья, — рассказали организаторы конкурса питомник деревьев «Ecoplant».
Городские власти должны определить место, на котором появится «Аллея Славы» в память о ветеранах Великой Отечественной войны.
72.ru: последние новости
Ночью на Щербакова мотоциклист попал в аварию ДТП в районе дач на Московском тракте: Daewoo Nexia улетела в кювет и сгорела В Тюмени велосипедист сбил 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Названы самые популярные марки автомобилей
АвтоВАЗ решил поиграть с Tesla в «догонялки»12
АВТОВАЗ набирает новый персонал
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение