Тюмень выиграла тысячу бесплатных деревьев

Тюмень выиграла во всероссийском конкурсе по розыгрышу деревьев. Город вошел в тройку победителей в категории «города с населением от 500 тысяч до 1 миллиона жителей». Обойти первый город Сибири смогли Красноярск и Тула. Организаторы конкурса приедут в Тюмень и с помощью горожан высадят тысячу деревьев.

— На этой неделе представители свяжутся с администрациями городов-победителей. Они должны будут определить места для посадки деревьев. В конце мая уже озвучим места и время посадки, чтобы все желающие могли прийти и в память о ветеранах высадить деревья, — рассказали организаторы конкурса питомник деревьев «Ecoplant».

Городские власти должны определить место, на котором появится «Аллея Славы» в память о ветеранах Великой Отечественной войны.