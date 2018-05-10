Вырубленные деревья пополнили казну Тюмени на 88 миллионов рублей

Тюменские стройки не только опустошали региональный бюджет, но и пополняли городской. За 2017 год в казну Тюмени поступило 88 миллионов 396 тысяч рублей в качестве компенсации за вынужденный снос зеленых насаждений.

Полученные деньги идут на брусчатку, а не на деревья

— В прошлом году зеленые насаждения сносили при строительстве бюджетных объектов — дорог, восточного обхода, школ и детсадов, — рассказал 72.ru Альберт Фахрутдинов , председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области. — Ежегодно выдают порядка 70 разрешений на строительство, примерно в половине случаев требуется вырубка деревьев. Например, в 2017 году частично вырубали деревья и кустарники на территории, прилегающей к Затюменскому парку, а также при строительстве дорог и школы. По бюджетным объектам власти применяют понижающий коэффициент при подсчете суммы компенсации за деревья, снесенные вынужденно. Коэффициент занизили в десять раз — с 1 до 0,1, следовательно и компенсационная стоимость уменьшилась в десять раз. Но и полученные деньги не все идут на высадку деревьев. Администрация Тюмени внесла изменения в правила благоустройства и содержания города. Теперь полученные за снос деревьев и кустарников деньги используют и для благоустройства озелененных территорий — замену брусчатки, асфальта, бордюров, установку урн, фонарей, лавочек и прочее. На благоустройство используют примерно 90% собранных средств.

Такое распределение «эко-денег» не по нраву общественникам. Они хотят, чтобы поправки отменили, и если диалог с властью не сложится, то готовы пойти в прокуратуру и суд. По мнению Альберта Фахрутдинова, внесенные изменения противоречат базовому федеральному закону об охране окружающей среды, согласно которому, нанесенный окружающей среде вред должны компенсировать полностью, а не на 10%.

Где вырубят деревья в этом году

— Для завершения строительства восточного обхода планируют вырубить 39,5 тысяч деревьев. Примерно 90% из них — взрослые сосны и березы, настоящий лес, — сообщил Альберт Фахрутдинов. — С начала года уже снесли 11 тысяч деревьев. Компенсационную плату насчитали с понижающим коэффициентом. На полученные деньги можно будет взамен высадить только десятую часть вырубленного, и то, наверное, не хватит.

Также в этом году запланирован снос 711 деревьев на улице Мельникайте, где пройдет реконструкция дороги. За снос строители заплатят 643 тысячи рублей, вместо 6,4 миллионов. Для сравнения, за 361 дерево, вырубленное у «Привоза», собственник земли заплатил более 6 миллионов рублей. Владелец земли планирует построить там рынок.

— При расширении проезжих частей улиц Одесская, Осипенко и Котовского снесут порядка 500 деревьев, и опять компенсация посчитана с понижающим коэффициентом, — пояснил эколог. — Высаживают в Тюмени деревьев меньше, чем сносят. В прошлом году за бюджетные деньги высадили 220 деревьев, а в позапрошлом — 800.