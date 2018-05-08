При столкновении трамвая и иномарки у площади Обороны пострадал человек

Возле площади Обороны столкнулись иномарка и трамвай, сообщают читатели Е1.RU. Судя по фото, иномарка сильно пострадала — у неё помята дверь со стороны водительского кресла. Вмятины остались и на трамвае.

ГИБДД Е1.RU рассказали, что, по предварительной информации, в аварии есть пострадавший, но, как произошло ДТП, пока непонятно, сотрудники выехали на место аварии.

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