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При столкновении трамвая и иномарки у площади Обороны пострадал человек
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При столкновении трамвая и иномарки у площади Обороны пострадал человек 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Возле площади Обороны столкнулись иномарка и трамвай, сообщают читатели Е1.RU. Судя по фото, иномарка сильно пострадала — у неё помята дверь со стороны водительского кресла. Вмятины остались и на трамвае.
В ГИБДД Е1.RU рассказали, что, по предварительной информации, в аварии есть пострадавший, но, как произошло ДТП, пока непонятно, сотрудники выехали на место аварии.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, записали его на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34-555-34.
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