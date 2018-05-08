«Опять?!»: в столб на Галактионовской врезалась еще одна иномарка 

Пересечение улицы Галактионовской и Студенческого переулка становится аварийно опасным участком. Утром во вторник, 8 мая, здесь снова произошла авария. Очевидцы выложили фото в группе «ДТП Самара».
Иномарка перегородила путь трамваю
— Опять?! — восклицают горожане. — В столб на Галактионовской врезалась еще одна машина. На этот раз «Ниссан».
У иномарки выломало колесо
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Но из-за аварии встало движение трамваев.
Буквально на прошлой неделе на этом участке произошла авария с участием автомобиля «Мерседес». Женщина, которая управляла иномаркой, врезалась в столб.