«Опять?!»: в столб на Галактионовской врезалась еще одна иномарка

Пересечение улицы Галактионовской и Студенческого переулка становится аварийно опасным участком. Утром во вторник, 8 мая, здесь снова произошла авария. Очевидцы выложили фото в группе «ДТП Самара».

Иномарка перегородила путь трамваю

— Опять?! — восклицают горожане. — В столб на Галактионовской врезалась еще одна машина. На этот раз « Ниссан ».

У иномарки выломало колесо

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Но из-за аварии встало движение трамваев.