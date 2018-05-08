В Краснодарском крае протестировали российские беспилотные авто 

На автодорожном подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края на специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь состоялся первый тестовый проезд беспилотных автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса.
Проведенные испытания стали завершением первого этапа проекта «Караван», который направлен на своевременное создание автодорожной инфраструктуры для передвижения электрического и беспилотного транспорта.
Старт первому проезду дали и.о. министра транспорта Максим Соколов, глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и начальник Главного управления по обеспечению дорожного движения МВД России Михаил Черников.
На одном участке дороги двигались пять беспилотных автомобилей российского производства. Проезд осуществлялся без водителей, однако для контроля процесса разработчики находились в салоне на пассажирских сиденьях. Автомобили после начала движения продемонстрировали разгон до 40 км/ч, перестроение из правого в левый ряд, распознавание дорожных знаков, проезд по транспортной развязке, объезд препятствий и торможение. Протяженность маршрута для каждого из автомобилей составила более 10 км.
«Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пилотный проезд послужит основанием, в частности, для принятия законодательства, которое будет разрешать движение автомобилей в беспилотном режиме по дорогам общего пользования.