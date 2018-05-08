В Краснодарском крае протестировали российские беспилотные авто

На автодорожном подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края на специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь состоялся первый тестовый проезд беспилотных автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса

Проведенные испытания стали завершением первого этапа проекта «Караван», который направлен на своевременное создание автодорожной инфраструктуры для передвижения электрического и беспилотного транспорта.

На одном участке дороги двигались пять беспилотных автомобилей российского производства. Проезд осуществлялся без водителей, однако для контроля процесса разработчики находились в салоне на пассажирских сиденьях. Автомобили после начала движения продемонстрировали разгон до 40 км/ч, перестроение из правого в левый ряд, распознавание дорожных знаков, проезд по транспортной развязке, объезд препятствий и торможение. Протяженность маршрута для каждого из автомобилей составила более 10 км.

«Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотный проезд послужит основанием, в частности, для принятия законодательства, которое будет разрешать движение автомобилей в беспилотном режиме по дорогам общего пользования.