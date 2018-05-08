«Мерседес» сгорел на трассе в Челябинской области

Полицейские Челябинской области выяснят причины аварии на трассе Магнитогорск-Кизильское-Сибай.

На седьмом километре автодороге по непонятным причинам съехал в кювет и опрокинулся Mercedes E200. Иномаркой управлял 23-летний магнитогорец. Во время происшествия машины молодой человек выпал из машины и от полученных травм погиб на месте.

Высота дорожной насыпи на месте аварии составляет около восьми метров. Съехав с трассы, автомобиль кувыркался по полю около шестидесяти метров и загорелся.

«Для тушения возгорания задействовался пожарный экипаж — четыре человека и одна машина. Огонь был ликвидирован, однако автомобиль выгорел практически полностью», — сообщили в ГУ МЧС региона.

Сейчас полицейские выясняют причину внезапного схода автомобиля с трассы.