Автоботы-тяжеловесы: Минтранс РФ испытал беспилотные КамАЗы

На автоподходе к Крымскому мосту «Росавтодор» испытал непилотируемые автомобили. Тесты проводились в рамках проекта «Караван», который предполагает применение беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.