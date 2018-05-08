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Автоботы-тяжеловесы: Минтранс РФ испытал беспилотные КамАЗы
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Автоботы-тяжеловесы: Минтранс РФ испытал беспилотные КамАЗы 

RT на русском 18 минут назад
Фото: Газета "Труд"
На автоподходе к Крымскому мосту «Росавтодор» испытал непилотируемые автомобили. Тесты проводились в рамках проекта «Караван», который предполагает применение беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования.
RT на русском: последние новости
В результате ДТП в центре Москвы пострадали два сотрудника полиции Умер директор «Машины времени» Владимир Сапунов Тестовые испытания беспилотного автомобиля прошли на подъезде к Крымскому мосту
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