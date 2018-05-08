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По мосту в Крым прокатились «КамАЗы»-беспилотники
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По мосту в Крым прокатились «КамАЗы»-беспилотники 

Газета «Труд» 1 час назад
Министерство транспорта отчиталось об успешном прохождении тестовых испытаний беспилотными «КамАЗами», созданными в рамках федерального проекта «Караван». Сообщение об этом размещено на официальном сайте Минтранса.
Испытания проводились в Краснодарском крае на специально подготовленном участке федеральной трассы Новороссийск — Керчь протяженностью около 10 километров. На дорогу вышли пять грузовых автомобилей марки «КамАЗ», осуществляющих движение по индивидуальным программам. Для контроля за происходящим в кабине каждой машины находились представители разработчика.
Все машины показали высокое качество маневрирования, бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования. Система «машинного зрения» обеспечила детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки.
Беспилотные «КамАЗы» проследовали со скоростью 40 км/ч, успешно преодолели развязки, выполнили перестроение и объехали препятствия. Во время движения машины учли требования дорожных знаков. В итоге отклонение от направления движения составило не более пяти сантиметров.
За ходом испытаний наблюдал исполняющий обязанности министра транспорта Максим Соколов. В завершение демонстрационного проезда чиновник в качестве пассажира протестировал один из беспилотных грузовиков.
Тестовые испытания стали завершением первого этапа проекта «Караван», цель которого — создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта.
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