За неделю в результате стрельбы в Чикаго погибли девять человек

Чикаго, 8 мая / Синьхуа / — Неделя с 30 апреля по 5 мая в американском Чикаго стала самой жестокой в текущем году. За этот период в результате стрельбы погибли девять человек, еще 76 получили ранения.

По данным газеты «Чикаго Трибьюн», на этой неделе в результате инцидентов со стрельбой погибли или пострадали по меньшей мере 85 человек, в том числе четырехлетняя девочка, 12-летний мальчик, 15-летний подросток в автобусе, молодая мать, несколько других молодых людей, федеральный агент и два родственника жертвы стрельбы, которые ожидали снаружи больницы.

Таким образом, в этом году число погибших или пострадавших в результате стрельбы в Чикаго составило по меньшей мере 804, что ниже показателя предыдущих двух лет, когда насилие достигло рекордного уровня. Согласно газете «Чикаго Трибьюн», за аналогичный период в 2017 году в результате стрельбы погибли или пострадали 1087 человек, а в 2016 году — 1199 человек.

Что касается убийств, то в этом году их число составило по меньшей мере 161 против 198 за аналогичный период 2017 года и 205 за аналогичный период 2016 года. —0—