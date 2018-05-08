Госавтоинспекция Орловской области обнародовала места расстановки камер фотофиксации на автотрассах региона на 8 мая.
По информации пресс-службы ведомства, приборы фотофиксации «Крис» расположены на следующих участках автодорог:
— 312, 322, 345, 346, 350, 372, 374, 430, 445 км автодороги М-2 «Крым»;
— 44, 113 км автодороги Орел-Тамбов;
— 9, 23 км автодороги Орел-Брянск;
— 3 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— на улицах Раздольной и Паровозной Орла.
В ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение Камеры на дорогах: ГИБДД обнародовала места расположения появились сначала на РИА 57.