Приангарье временно граничат движение по автотрассе «Сибирь»

В ближайший четверг, 10 мая, в Тулунском районе будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим железнодорожный переезд, расположенный на 1532 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», временно перекроют.

«Ограничения продлятся с 8:00 до 11:00 из-за ремонта на железной дороге», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Прибайкалье».

В связи с этим водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в особенности — скоростной режим и дистанцию, а также следовать указаниям дорожных знаков, установленных в местах производства ремонтных работ.

В социальных сетях также сообщается о том, что автомобилисты Ангарска решили нестандартно отпраздновать День Победы. Из машин они выстроили танк и цифру «9». В праздничном построении поучаствовали около 70 автолюбителей. Флешмоб был снят с земли и воздуха, сообщают пользователи группы «ДТП 38RUS Иркутск».