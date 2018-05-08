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Приангарье временно граничат движение по автотрассе «Сибирь»
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Приангарье временно граничат движение по автотрассе «Сибирь» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ближайший четверг, 10 мая, в Тулунском районе будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим железнодорожный переезд, расположенный на 1532 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», временно перекроют.
«Ограничения продлятся с 8:00 до 11:00 из-за ремонта на железной дороге», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Прибайкалье».
В связи с этим водителей просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в особенности — скоростной режим и дистанцию, а также следовать указаниям дорожных знаков, установленных в местах производства ремонтных работ.
В социальных сетях также сообщается о том, что автомобилисты Ангарска решили нестандартно отпраздновать День Победы. Из машин они выстроили танк и цифру «9». В праздничном построении поучаствовали около 70 автолюбителей. Флешмоб был снят с земли и воздуха, сообщают пользователи группы «ДТП 38RUS Иркутск».
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