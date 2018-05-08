Люберецкая уборщица лишилась машины за 2 млн рублей

В Люберцах неизвестный угнал автомобиль Mazda СХ‐5, принадлежавший уборщице местной гимназии. Иномарка стоила больше двух миллионов рублей, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Машина была припаркована недалеко от дома женщины, откуда злоумышленник и похитил иномарку.

Полиция изъяла с места происшествия ключи от автомобиля. Ведется следствие. Общая сумма причиненного ущерба составила 2,25 миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Уссурийские двое мужчин угнали микрогрузовик со склада на улице Штабского. Полиция задержала их, обратив внимание на ехавшую без включенных фар машину. Автомобиль вернули местной жительнице.