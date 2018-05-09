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У подмосковной уборщицы угнали дорогую иномарку
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У подмосковной уборщицы угнали дорогую иномарку 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В подмосковных Люберцах неизвестный угнал дорогую иномарку, которая принадлежит уборщице местной гимназии.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, автомобиль Mazda СХ‐5, стоимость которого составляет более 2-х млн рублей, был припаркован недалеко от дома женщины, откуда злоумышленник и похитил его.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. С места происшествие правоохранители изъяли ключи от похищенной иномарки. Предполагаемый угонщик объявлен в розыск.
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