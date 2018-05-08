Машина с дошкольником перевернулась в Приморье

ДТП с участием шестилетнего ребенка произошло на трассе в Приморье, сообщает PRIMPRESS.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский», после чего на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Как выяснилось, 33-летняя жительница Спасска-Дальнего следовала в город Дальнереченск на автомашине Nissan Note. При прохождении 352 км автодороги Хабаровск — Владивосток, на перекрестке улицы Терешкова и гострассы, водитель не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате автоаварии пострадал шестилетний сын автолюбительницы. Поскольку мальчик перевозился с использованием специального детского удерживающего устройства «ФЭСТ», госпитализация ему не потребовалась.

Как показала проверка по базам данных ГИБДД, в текущем году водитель иномарки дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На момент ДТП ее стаж вождения составил 4,5 года.