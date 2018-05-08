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Машина с дошкольником перевернулась в Приморье
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Машина с дошкольником перевернулась в Приморье 

Primpress 51 минуту назад
Фото: Primpress
ДТП с участием шестилетнего ребенка произошло на трассе в Приморье, сообщает PRIMPRESS.
Информация об инциденте поступила в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский», после чего на место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Как выяснилось, 33-летняя жительница Спасска-Дальнего следовала в город Дальнереченск на автомашине Nissan Note. При прохождении 352 км автодороги Хабаровск — Владивосток, на перекрестке улицы Терешкова и гострассы, водитель не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате автоаварии пострадал шестилетний сын автолюбительницы. Поскольку мальчик перевозился с использованием специального детского удерживающего устройства «ФЭСТ», госпитализация ему не потребовалась.
Как показала проверка по базам данных ГИБДД, в текущем году водитель иномарки дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. На момент ДТП ее стаж вождения составил 4,5 года.
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