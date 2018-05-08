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«АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada в январе-апреле на 25,1%
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«АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada в январе-апреле на 25,1% 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в январе-апреле 2018 года на 25,1%, до 109,8 тыс. автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе российского автоконцерна.
Продажи Lada в апреле в годовом выражении выросли на 16,6% и составили 30,7 тыс.
В компании отметили, что самой популярной моделью по итогам апреля осталась Lada Vesta: было куплено 7,7 тыс. автомобилей (+25,5%). Среди лидеров продаж также Lada Xray — в апреле было реализовано 4,3 тыс. автомобилей (+39,6%). Кроме того, укрепила свои позиции Lada Largus: в апреле 2018 года продано 4,1 тыс. пассажирских универсалов (+66,6%) и 721 фургон Largus (+17%).
26 апреля «АвтоВАЗ» раскрыл финансовую отчетность за первый квартал 2018 года. Чистый убыток компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за отчетный период снизился в 31,4 раза и составил 128 млн рублей. Выручка по РСБУ за январь-март выросла на 45,3%, до 68,6 млрд рублей.
Чистая прибыль автоконцерна по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2018 года достигла 609 млн рублей против убытка в размере 2,8 млрд рублей годом ранее. При этом прибыль, относящаяся к акционерам, составила 574 млн рублей против убытка в 2,79 млрд рублей в первом квартале 2017 года. Выручка по МСФО за январь-март возросла на 41,2%, до 64,8 млрд рублей.
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