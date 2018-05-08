«АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada в январе-апреле на 25,1%

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. "АвтоВАЗ" увеличил продажи Lada в январе-апреле 2018 года на 25,1%, до 109,8 тыс. автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе российского автоконцерна.

Продажи Lada в апреле в годовом выражении выросли на 16,6% и составили 30,7 тыс.

В компании отметили, что самой популярной моделью по итогам апреля осталась Lada Vesta : было куплено 7,7 тыс. автомобилей (+25,5%). Среди лидеров продаж также Lada Xray — в апреле было реализовано 4,3 тыс. автомобилей (+39,6%). Кроме того, укрепила свои позиции Lada Largus : в апреле 2018 года продано 4,1 тыс. пассажирских универсалов (+66,6%) и 721 фургон Largus (+17%).

26 апреля «АвтоВАЗ» раскрыл финансовую отчетность за первый квартал 2018 года. Чистый убыток компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за отчетный период снизился в 31,4 раза и составил 128 млн рублей. Выручка по РСБУ за январь-март выросла на 45,3%, до 68,6 млрд рублей.

Чистая прибыль автоконцерна по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2018 года достигла 609 млн рублей против убытка в размере 2,8 млрд рублей годом ранее. При этом прибыль, относящаяся к акционерам, составила 574 млн рублей против убытка в 2,79 млрд рублей в первом квартале 2017 года. Выручка по МСФО за январь-март возросла на 41,2%, до 64,8 млрд рублей.