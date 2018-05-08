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«АвтоВАЗ» увеличил продажи в январе — апреле на 25,1%
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«АвтоВАЗ» увеличил продажи в январе — апреле на 25,1% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: VanLife
«АвтоВАЗ» реализовал по итогам первых четырех месяцев 2018 года 109,82 тыс. новых автомобилей Lada, что на 25,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.
В апреле 2018 года продано 30,712 тыс. автомобилей Lada, что на 16,6% больше, чем в апреле 2017 года.
Самой популярной моделью Lada по итогам апреля стала Vesta — продажи выросли на 25,5% по сравнению с апрелем 2017 года — до 7,78 тыс. автомобилей. Продажи Lada XRAY в апреле составили 4,3 тыс. автомобилей, что на 39,6% больше, чем за апрель 2017 года. Продажи Largus в апреле составили 4,11 тыс. пассажирских универсалов (+66,6% к апрелю 2017) и 721 фургон Largus (+17% к апрелю 2017 года).
Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти и в Ижевске.
В настоящее время «АвтоВАЗ» выпускает 22 модели Lada, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRay, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду, по расчетам «АвтоВАЗа», принадлежит 20% российского автомобильного рынка.
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