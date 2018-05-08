«АвтоВАЗ» увеличил продажи в январе — апреле на 25,1%

«АвтоВАЗ» реализовал по итогам первых четырех месяцев 2018 года 109,82 тыс. новых автомобилей Lada , что на 25,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.

В апреле 2018 года продано 30,712 тыс. автомобилей Lada, что на 16,6% больше, чем в апреле 2017 года.

Самой популярной моделью Lada по итогам апреля стала Vesta — продажи выросли на 25,5% по сравнению с апрелем 2017 года — до 7,78 тыс. автомобилей. Продажи Lada XRAY в апреле составили 4,3 тыс. автомобилей, что на 39,6% больше, чем за апрель 2017 года. Продажи Largus в апреле составили 4,11 тыс. пассажирских универсалов (+66,6% к апрелю 2017) и 721 фургон Largus (+17% к апрелю 2017 года).

Nissan, Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает автомобили Lada, Renault Datsun . Производственные площадки группы расположены в Тольятти и в Ижевске.

В настоящее время «АвтоВАЗ» выпускает 22 модели Lada, которые объединены в 7 семейств: Vesta, XRay, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду, по расчетам «АвтоВАЗа», принадлежит 20% российского автомобильного рынка.