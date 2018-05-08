Продажи автомобилей Lada в России выросли на 25,1% 

Как стало известно Daily-Motor.Ru, продажи автомобилей отечественной марки Lada в России по итогам первых четырех месяцев 2018 года выросли на 25,1% — до 109 тысяч 826 единиц машин. По итогам апреля в стране было реализовано 30 тысяч 712 единиц автомобилей «Лада», что на 16,6% выше, чем годом ранее.
Самой популярной моделью в линейке Lada в прошлом месяце осталась Lada Vesta с объемом продаж в 7 тысяч 786 единиц (+25,5%).
Городской хэтчбек Lada XRay в апреле установил новый рекорд продаж с объемом реализации в 4 тысячи 309 автомобилей, что на 39,6% выше, чем в апреле 2017 года.
Модель Lada Largus за минувший месяц также заметно укрепила свои позиции на российском авторынке — 4 тысячи 116 проданных пассажирских универсалов и 721 фургон.