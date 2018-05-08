Водителя мусоровоза, задавившего пенсионера, осудят в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По версии следствия, 27 января водитель заехал во двор дома по улице Богородского для вывоза мусора. Не удостоверившись в безопасности маневра, он начал движение задним ходом по направлению к мусорному контейнеру и совершил наезд на 74-летнего пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

Обвиняемый женат, у него есть на иждивении ребенок. Вред, причиненный своими действиями, он возместил.

Уголовное дело в отношении водителя направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мусоровоз насмерть задавил мужчину на площади Советской.