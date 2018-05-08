Ещё
Водителя мусоровоза, задавившего пенсионера, осудят в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителя мусоровоза, задавившего пенсионера, осудят в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
По версии следствия, 27 января водитель заехал во двор дома по улице Богородского для вывоза мусора. Не удостоверившись в безопасности маневра, он начал движение задним ходом по направлению к мусорному контейнеру и совершил наезд на 74-летнего пешехода. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.
Обвиняемый женат, у него есть на иждивении ребенок. Вред, причиненный своими действиями, он возместил.
Уголовное дело в отношении водителя направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мусоровоз насмерть задавил мужчину на площади Советской.
Newsroom24: последние новости
Водитель погиб при столкновении иномарки с сеялкой в Дивеевском районе Мотоциклист и 19-летняя девушка пострадали в ДТП в Дальнеконстантиновском районе Мотоциклист вылетел в кювет в Ардатовском районе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Стали известны названия всех автомобилей проекта «Кортеж»
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение