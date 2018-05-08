Четыре пассажира получили ушибы при столкновении троллейбуса и мачты освещения на ул. Профсоюзная

Четыре пассажира получили ушибы в результате наезда троллейбуса на мачту городского освещения на ул. Профсоюзная. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 8:30 в районе д. 73 на ул. Профсоюзная троллейбус маршрута №72 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира общественного транспорта, они обратились за медицинской помощью», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД

«Вместе с этим Мосгортранс создаст специальную комиссию по расследованию причин ДТП. Сейчас городской транспорт на ул. Профсоюзная работает штатно», — заключили в пресс-службе.