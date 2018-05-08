Троллейбус с пассажирами влетел в столб в Москве

На юго-востоке Москвы троллейбус с пассажирами врезался в столб

На юго-западе Москвы в результате ДТП с троллейбусом четыре пассажира получили ушибы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Мосгортранса.

"Сегодня около 08.30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице троллейбус маршрута N72 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира общественного транспорта, они обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, а движение транспорта осуществляется по расписанию.

Ранее в Москве водитель "скорой помощи" торопился доставить пациента в больницу, из-за чего столкнулся с легковым автомобилем и задел троллейбус.