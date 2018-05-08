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Троллейбус с пассажирами влетел в столб в Москве
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На юго-востоке Москвы троллейбус с пассажирами врезался в столб 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На юго-западе Москвы в результате ДТП с троллейбусом четыре пассажира получили ушибы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Мосгортранса.
"Сегодня около 08.30 в районе дома 73 по Профсоюзной улице троллейбус маршрута N72 совершил наезд на мачту городского освещения. В результате случившегося ушибы получили четыре пассажира общественного транспорта, они обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, а движение транспорта осуществляется по расписанию.
Ранее в Москве водитель "скорой помощи" торопился доставить пациента в больницу, из-за чего столкнулся с легковым автомобилем и задел троллейбус.
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