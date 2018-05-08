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Лихач на «Приоре» сбил двух пенсионерок в Ставрополе
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Лихач на «Приоре» сбил двух пенсионерок в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 39 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Молодой водитель сбил двух пенсионерок 7 мая в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Ставрополец за рулём «Приоры» мчался по 50 лет ВЛКСМ на большой скорости вечером 7 мая. Он не притормозил даже у пешеходного перехода, из-за чего под колёса попали две пожилых женщины, которые переходили дорогу.
Пенсионерок привезли в реанимацию с тяжёлыми травмами головы и тела. Тем временем, полиция проводит проверку по факту случившегося и назначает экспертизы. Известно, что водитель был трезв, но прежде неоднократно нарушал ПДД и был оштрафован за тонировку стёкол. При осмотре автомобиля сотрудники выяснили, что на нём установлена зимняя резина.
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