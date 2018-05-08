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Три человека пострадали от химического ожога глаз во Владивостоке
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Три человека пострадали от химического ожога глаз во Владивостоке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Три дня подряд при различных обстоятельствах происходили похожие происшествия. Троих пострадавших госпитализировали в столице Приморского края с химическими ожогами глаз. Об этом сообщило РИА VladNews.
5 мая в КГБУЗ «ССМП г. Владивостока» поступил пострадавший мужчина с химическим ожогом глаз. Его облили неизвестной жидкостью неизвестные. 6 и 7 мая в Первореченском районе при различных обстоятельствах пострадали два человека от распыления из баллончиков. С химическими ожогами глаз пострадавших госпитализировали.
В Нерюнгри 20 воспитанников детского сада во время кварцевания одной из комнат получили ожоги роговицы и сетчатки глаз. Происшествие произошло по вине воспитателей, которые не уследили за детьми.
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