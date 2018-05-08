Ещё
Два проспекта в Ярославле встали в громадную пробку и не двигаются
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два проспекта в Ярославле встали в громадную пробку и не двигаются 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Московский и Фрунзенский проспекты этим утром встали в громадные пробки. Машины стоят от улицы Кривова и от Третьего микрорайона до виадука. На сервисе «Яндекс. Карты» проспекты окрашены аж в бордовые цвета, а общую загруженность дорог города сервис оценивает в семь баллов.
Водители, стоящие в пробке, подозревают, что это из-за неправильной работы светофоров.
— С улицы Нагорной на Московский проспект вообще не выехать — красный уже 20 минут горит, — написал на своей странице в «Фейсбуке» Александр Щербаков. — Опять тестируют «зелёную волну»?
Мы выясняем, что стало причиной большого затора во Фрунзенском районе.
Напомним, в феврале на Московском проспекте провели неудачный эксперимент по перенастройке светофоров, который закончился двухчасовой пробкой.
76.ru: последние новости
В Ярославле включили фонтаны: как будут работать поющие В Ярославле от «Мицубиси» на полном ходу отлетело колесо Из открытого люка в Ярославле затопило целый проспект
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Стали известны названия всех автомобилей проекта «Кортеж»
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение