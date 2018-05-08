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Недоброе утро: в Ростове дерево рухнуло на припаркованный автомобиль
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Недоброе утро: в Ростове дерево рухнуло на припаркованный автомобиль 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 8 мая, в донской столице в очередной раз сломалось старое дерево. Для хозяина «Хендай-Акцент» это имело серьезные последствия.
Дерево упало на автомобиль, сильно помяв крышу и капот. Судя по фото с места ЧП, опубликованным очевидцем в Сети, ремонт машины обойдется водителю в копеечку.
— Недоброе утро. Кого-то ждет «нежданчик» на Стройгородке, — написал в группе «Это Ростов-на-Дону» очевидец происшествия.
А 2 мая в Ворошиловском районе города из-за порывов ветра старое дерево упало сразу на три автомобиля. К счастью, людей рядом не было, в происшествии никто не пострадал.
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