Недоброе утро: в Ростове дерево рухнуло на припаркованный автомобиль

Сегодня, 8 мая, в донской столице в очередной раз сломалось старое дерево. Для хозяина «Хендай-Акцент» это имело серьезные последствия.

Дерево упало на автомобиль, сильно помяв крышу и капот. Судя по фото с места ЧП, опубликованным очевидцем в Сети, ремонт машины обойдется водителю в копеечку.

— Недоброе утро. Кого-то ждет «нежданчик» на Стройгородке, — написал в группе «Это Ростов-на-Дону» очевидец происшествия.

А 2 мая в Ворошиловском районе города из-за порывов ветра старое дерево упало сразу на три автомобиля. К счастью, людей рядом не было, в происшествии никто не пострадал.