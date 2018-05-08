В Курске столкнулись «Ауди» и «Рено», есть пострадавшая

По данным ОГИБДД УМВД России по городу Курску, оба автомобилиста утверждают, что двигались на зелёный сигнал светофора Авария произошла накануне приверно в 19:45. 25-летняя девушка, управлявшая " Ауди А6" двигалась по улице Дзержинского со стороны улицы Энгельса. На перекрёстке с улицей 50 лет Октября автомобилистка столкнулась с автомобилем " Рено Логан". В результате ДТП ранения получила 53-летняя пассажирка "Рено" . С травмой плеча её доставили в больницу. Сейчас госавтоинспекторы устанавливают виновника случившегося.