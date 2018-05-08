После салюта 9 мая зеленоградцев развезут дополнительные автобусы

Как сообщили в Зеленоградском автокомбинате, 9 мая в 22.00 к остановке «Парк Победы» будут поданы 18 дополнительных автобусов для развоза жителей нашего города после праздничного фейерверка.

Из них: 8 автобусов № 19, 6 автобусов № 32, 2 автобуса № 11 и 2 автобуса № 2.

Чтобы автобусы могли беспрепятственно подъехать к парку Победы со стороны 4-го микрорайона, автовладельцам не рекомендуется парковаться поблизости от вышеупомянутой остановки с 21.55 до 23.00. По просьбе руководства автокомбината за этим проследит зеленоградская окружная полиция.