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8 и 9 мая движение транспорта в Зеленограде будет ограничено
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8 и 9 мая движение транспорта в Зеленограде будет ограничено 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Зеленоградским автомобилистам в предпраздничный и праздничный день необходимо быть предельно внимательными в связи с ограничением движения городского транспорта в это время.
Так, по сообщению Госавтоинспекции ЗелАО, 8 мая с 10.00 до 12.00 будет ограничено движение на Привокзальной площади Крюково (со стороны Нового города), Центральном проспекте, Савелкинском проезде, Панфиловском проспекте, Солнечной аллее, ул. Логвиненко, ул. Новокрюковской, Георгиевском шоссе, ул. Андреевка, ул. Михайловка, проездах 4806 и 4807. В это время в Зеленограде пройдут торжественные возложения венков к памятникам защитникам Отечества.
Кроме того, 8 мая с 22.00 для автомобилистов будет ограничен въезд на Центральную площадь со стороны Московского и Центрального проспектов. Машины, припаркованные на Центральной площади, дорожные инспекторы эвакуируют.
9 мая с 20.00 до 24.00 (накануне проведения праздничного салюта и в первые часы после него) будет ограничено движение транспорта на Московском, Центральном проспектах и Савелкинском проезде.
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