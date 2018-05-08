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24-летний пешеход скончался в больнице после наезда грузовика
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24-летний пешеход скончался в больнице после наезда грузовика 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
По предварительным данным, молодой человек внезапно вышел на дорогу в Питкярантском районе.
Авария в Питкярантском районе произошла 7 мая в 15:55 на 303 км дороги А121 «Сортавала». По предварительным данным ГИБДД, 52-летний водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом допустил наезд на 24-летнего мужчину, который двигался по обочине навстречу движения транспортных средств. Отмечается, что пешеход внезапно перед автомобилем вышел на проезжую часть.
В ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался.
По материалам: ptzgovorit.ru
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