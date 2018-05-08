Муниципальный транспорт развезёт челябинцев после салюта в День Победы

Челябинцы после праздничного салюта в День Победы смогут воспользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

9 мая с 22:00 машины будут ожидать зрителей на ближайших к месту празднования улицах. Рейсы до конечных сделают следующие маршруты:

Троллейбус

№7 Алое поле — ул. Богдана Хмельницкого — ЧМК (2 машины)№8 ПКиО — ул. Гагарина — ЧКПЗ (2 машины)№12 Алое поле — Комсомольский проспект — ул. Молдавская (2 машины)№12 ост. проспект Победы — Свердловский проспект — АМЗ (2 машины)№17 ост. « Универмаг «Детский мир» — ул. Бр. Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. Молдавская (5 машин)№19 ПКиО — ул. Героев Танкограда — ул. Бажова — пос. Первоозерный (5 машин)

Трамвай

№ 3 Завод им. Колющенко — ЧМК (5 вагонов)№ 8 Завод им. Колющенко — ул. Чистопольская (3 вагона)№ 14 ул. Чичерина — ЦХП№ 16 Завод им. Колющенко — ул. Чичерина (5 вагонов)№ 16 Свердловский проспект — Завод им. Колющенко (5 вагонов)№ 17 Свердловский проспект — Медгородок (2 вагона)№ 20 Алое поле — ЧМК (2 вагона)

Автобусы

№4 ЮУрГУ — ул. Мамина (3 автобуса)№64 Вокзал — Алое поле — ул. Бр. Кашириных — ул. Чичерина — Автобусный парк (3 автобуса)№ 31 Свердловский пр. — ул. Пети Калмыкова — ул. Румянцева — ул. Богдана Хмельницкого — ЧМК (2 автобуса)№81 ЮУрГУ — ул. Энгельса — ул. Доватора — ул. Энергетиков — ул. Чистопольская (2 автобуса).

Добавим, что 9 мая не будет работать торговый комплекс под площадью Революции. Автовокзал у ДС «Юность» также прекратит работу с 18 часов, рейсы будут отправляться с автостанции у областной больницы.