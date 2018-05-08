В Перми полицейские задержали подростков, которые кидали бутылки на рельсы

Транспортные полицейские задержали на железнодорожных путях в Перми двух подростков. Школьники кидали пластиковые бутылки на рельсы перед проходящими поездами.

Двух мальчиков — 9 и 12 лет — полицейские задержали на перегоне станции Пермь-2 — Бахаревка в Индустриальном районе. Дети бегали по железнодорожным путям и кидали на рельсы посторонние предметы.

— Они рассказали, что гуляли недалеко от железной дороги и, увидев приближающийся поезд, решили положить найденные здесь же пластиковые бутылки на рельсы, — пояснили в транспортной полиции.

Полицейские провели со школьниками беседу и объяснили им, что опасно играть вблизи железной дороги. Родителям мальчиков сейчас грозит штраф. Кроме того, о поведении подростков сообщат в школу, где они учатся.

Ранее следователи опубликовали видео столкновения трактора и грузового поезда на вокзале Пермь II.