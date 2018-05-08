В Перми поймали школьников, которые подкладывали на рельсы бутылки

4 мая в Перми полицейские поймали школьников, которые ради развлечения складывали пластиковые бутылки на рельсы на перегоне станции Пермь-2 — Бахаревка.

Как сообщают в пресс-службе Пермского ЛО МВД России на транспорте, мальчики 9 и 12 лет живут в Индустриальном районе. Друзья гуляли недалеко от железной дороги. Увидев приближающийся поезд, школьники решили положить найденные здесь же пластиковые бутылки на рельсы.

«Инспектор по делам несовершеннолетних Анастасия Фефилова провела профилактическую беседу с подростками и разъяснила, какую реальную опасность представляют игры и детские шалости на объектах железнодорожного транспорта», — пояснили в ЛО МВД.

В отношении законных представителей юных нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

О поступке детей сообщат в администрацию школы и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Индустриального района города.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают об опасности. Родителей просят следить за детьми и самим подавать им правильный пример по соблюдению правил безопасности.